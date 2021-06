Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Tarmac Aerosave et Aerotec Concept s'associent pour proposer une offre de services intégrée

Tarmac Aerosave et Aerotec Concept ont décidé d'unir leurs forces pour pouvoir proposer une offre de services intégrée, couvrant l'ensemble du cycle de vie des avions et équipements aéronautiques civils et militaires. L'objectif de ce partenariat est notamment d'accélérer la remise en service des appareils en stockage lorsque la reprise le permettra. Mais l'offre sera plus globale, allant de la conception d'avions et d'équipements aéronautiques à leur démantèlement et leur recyclage en passant par leur fabrication, leur maintenance, leur modification et leur mise en conformité. Cette alliance permettra également aux deux partenaires de disposer d'une expertise complète en matière de certification aéronautique, en France (DOA, POA, MOA, CAMO, EMAR) comme à l'international.



L'ONERA réussit son année 2020

L'ONERA annonce avoir réussi à dégager un résultat net légèrement positif en 2020, de 237...