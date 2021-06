S7 Technics va implanter un nouveau centre de maintenance en base à Saint-Pétersbourg

Le quatrième centre MRO du groupe russe S7 pourra intervenir sur les appareils des familles A320 et 737, mais aussi sur les programmes SSJ100 et MC-21.



S7 Technics vient de signer ce jour un important accord d'investissement avec le gouvernement de Saint-Pétersbourg et l'aéroport de Pulkovo visant à l'implantation d'un nouveau centre de maintenance en base sur la plateforme aéroportuaire. L'annonce a été officialisée à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg.



La division MRO du groupe S7 entend ainsi se lancer dans la construction d'un quatrième centre de maintenance, après ceux qu'elle possède déjà à Moscou (Domodedovo), à Mineralnye Vody (Nord-Caucase) et à Novossibirsk (Sibérie occidentale). La construction du nouveau centre MRO de Pulkovo doit démarrer en 2023 pour une mise en service en 2025. Il couvrira une surface de quelque 12 000 m2 et nécessitera un investissement de l'ordre de 3 milliards de roubles (34 millions d'euros), une somme intégralement prise en charge par le groupe S7, c'est-à-dire sans apport d'autres partenaires.



Le nouveau centre de maintenance en base pourra intervenir...