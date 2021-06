« Il faut conserver cette supériorité opérationnelle » - Entretien avec Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'Armée de l'air et de l'espace

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'Armée de l'air et de l'espace.



Dans la première partie de cet entretien, le général Philippe Lavigne tire le bilan du fonctionnement de l'armée de l'air et de l'espace après plus d'un an de crise sanitaire. Pour le CEMAA, l'armée a su démontrer sa capacité à continuer de protéger, dissuader, intervenir, grâce à l'entraînement et la capacité d'adaptation de ses équipes. L'activité générale n'a donc été que faiblement réduite durant cette période et seules les opérations de préparation opérationnelle ont été affectées en raison de la baisse de la capacité de se déplacer à l'étranger donc des grands exercices internationaux.



Il évoque également la plus grande évolution à laquelle l'armée de l'air et de l'espace doit se préparer, le déni d'accès à l'espace aérien dans certaines zones, et la nécessité pour elle de conserver une supériorité opérationnelle.