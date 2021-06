Les startups auront leur événement dédié au Dubai Air Show

Le salon aéronautique de Dubai veut faire sa part dans le soutien des startups de l'aérospatiale et de la défense. En parallèle du salon principal qui se déroule du 14 au 18 novembre, il a ainsi prévu un événement dédié sur ces cinq jours, Vista, qui permettra à ces jeunes sociétés de présenter leurs innovations à des investisseurs potentiels et de profiter des conseils d'entrepreneurs dont les startups ont réussi.



Plusieurs événements seront organisés dans la semaine en partenariat avec l'accélérateur Gothams, notamment des pitch et des concours. Les entrepreneurs pourront s'impliquer dans des programmes de mentorat, des ateliers, et découvrir les tendances du marché.



Dubai Air Show affirme que, en 2019, les investissements dans les startups de l'aérospatiale ont frôlé le milliard de dollars, portés par le développement du secteur. En seule région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord), 238 contrats d'investissements dans des startups ont été conclus...