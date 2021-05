Condor sauve aussi sa division MRO

Le futur renflouement de la compagnie aérienne saisonnière allemande Condor par Attestor concernera aussi sa division Condor Technik. Le fonds d'investissement, qui a décidé d'ajouter 200 millions d'euros au capital de Condor pour assurer son avenir, a précisé que les 4050 salariés seraient préservés, y compris ceux de sa division MRO. La compagnie aérienne continuera donc à utiliser les services de Condor Technik pour assurer la maintenance en base et en ligne de sa flotte.



Fondé en 2008, Condor Technik dispose de deux centres MRO principaux implantés sur les plateformes aéroportuaires de Francfort-sur-le-Main et de Düsseldorf. Le premier est dédié aux appareils Boeing de Condor (757 et 767), le second s'occupant de la maintenance en base de ses monocouloirs Airbus (A320 et A321), mais avec une capacité 757. Les deux implantations assurent aussi la maintenance en ligne des appareils.



Condor Technik dispose aussi d'installations légères à Hambourg...