Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Collins Aerospace monte à bord du Falcon 10X de Dassault

Colin Mahoney, Président Customer & Account Management chez Collins Aerospace annonce que l'équipementier américain a remporté une série de contrats pour le nouveau jet d'affaires très rapide et à très long rayon d'action dévoilé par Dassault Aviation le 6 mai dernier. Collins Aerospace fournira ainsi les systèmes de génération de puissance électrique primaire et auxiliaire de l'avion d'affaires (RAT comprise), des sondes anémométriques multifonctions (Smart probes) et les systèmes de gestion de l'eau (eau potable et eaux usées). Le Falcon 10X embarquera aussi divers équipements de protection incendie produits par Collins Aerospace, très probablement au travers de sa filiale française spécialisée L'Hotellier.



Ratier-Figeac livre de nouvelles hélices NP2000 à Northrop Grumman

Collins Aerospace (Raytheon Technologies) annonce avoir commencé à livrer des systèmes d'hélices NP2000 à Northrop Grumman dans le cadre d'un deuxième contrat pluriannuel signé...