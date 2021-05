Comment Airbus veut imposer son ACJ TwoTwenty face aux gros jets d'affaires

Le dernier membre de la famille ACJ (Airbus Corporate Jet) veut incontestablement venir grappiller des parts de marché sur le segment des gros jets d'affaires à fuselage large et à très long rayon d'action, un marché lucratif dominé par Gulfstream et Bombardier et sur lequel Dassault Aviation a maintenant aussi de grandes ambitions avec son nouveau Falcon 10X.



Évidemment, l'absence de salon aéronautique depuis plus d'un an et les restrictions de voyages qui prédominent encore au niveau mondial n'aident pas à la commercialisation de l'ACJ TwoTwenty, le programme basé sur l'Airbus A220-100 restant pour l'instant sur les six exemplaires contractualisés lors de son lancement en octobre dernier, dont deux appareils destinés à Comlux. Les clients des quatre autres appareils n'ont pas encore été dévoilés. L'ACJ TwoTwenty ne pourra évidemment pas lutter contre les performances brutes des G700, Global 7500 et Falcon 10X, que ce soit au niveau du rayon...