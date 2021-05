Le Nigeria ravive le projet de lancement de sa compagnie nationale, Nigeria Air

Avec ses plus de 210 millions d'habitants, le Nigeria est un marché aérien à très fort potentiel qui attise beaucoup de convoitises. En juillet 2018, la première puissance économique d'Afrique annonçait en grande pompe le lancement imminent de sa nouvelle compagnie aérienne dénommée « Nigeria Air ». En septembre de la même année, le Conseil exécutif fédéral avait décidé de suspendre le projet. 3 ans plus tard, l'Etat ressort le dossier du tiroir.



« Le projet de transporteur national sera conduit par le secteur privé, le gouvernement ne détenant pas plus de 5% des actions », renseigne la nouvelle feuille route établie par le ministère fédéral de l'Aviation et consultée par Economic Confidential.



Environ 250 millions de dollars à mobiliser par les investisseurs privés seront nécessaires pour le lancement de la compagnie. A ce jour, la phase de développement du projet est achevée et il a reçu le certificat de conformité délivré par la Commission de concession et de règlement de l'infrastructure (CICR), l'organe en charge de la régulation des partenariats public-privé au Nigeria. « La prochaine série d'étapes impliquera le début de la phase de passation des marchés», précise la feuille de route.



Le projet initial avait été suspendu contre toute attente en septembre 2018 alors même que le lancement des opérations était attendu pour la fin de l'année....