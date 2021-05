ATR renforce son offre GMA en Asie-Pacifique avec Skyways Technics

ATR vient de renforcer son partenariat avec la branche malaisienne de Skyways Technics afin de mieux répondre aux besoins du marché du support dans la région Asie-Pacifique. La société MRO danoise spécialisée dans les avions régionaux dispose en effet d'un centre de réparation d'aérostructures à Kuala Lumpur (Skyways Technics Asia), en plus de ses hangars de maintenance de Billund et Sonderborg.



Selon l'avionneur franco-italien, cette synergie va permettre d'offrir une meilleure assistance client et facilitera la gestion des réparations de composants de structure sensibles, telles que les réparations de bords d'attaque, de commandes de vol et de volets. Ce nouveau partenariat vient ainsi renforcer l'offre de maintenance global (GMA) d'ATR auprès des opérateurs de ses avions régionaux turbopropulsés dans la région.



« Les opérateurs sont doublement gagnants, puisqu'ils bénéficient à la fois d'un partenaire de réparation spécialisé et de l'expertise du constructeur. La forte présence de Skyways Technics en Asie-Pacifique garantit également à nos opérateurs dans la région des réparations de bords d'attaque, de volets et de commandes de vol de la meilleure qualité qui soit, gérées de manière ponctuelle et rentable » a déclaré David Brigante, Directeur des Programmes et du Support Client chez ATR.



Pour Benjamin Nielsen, Directeur général et propriétaire de Skyways Technics, « il est désormais vital d'offrir aux compagnies aériennes des solutions innovantes et créatives pour que leurs avions et leurs passagers continuent de voler. Des partenariats tels que celui-ci joueront un rôle important pour soutenir la reprise des opérateurs, qui continuent à fournir une connectivité essentielle aux communautés qu'ils desservent dans toute la région Asie-Pacifique. »



Pour rappel, l'Asie-Pacifique est une zone géographique de première importance pour l'avionneur franco-italien, avec approximativement un tiers de la flotte mondiale d'ATR qui est basé dans la région (Indonésie, Malaisie, Inde, Myanmar...).