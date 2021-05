Avec son Falcon 10X, Dassault veut redevenir la référence mondiale dans l'aviation d'affaires

Nous nous en doutions évidemment un peu... Le nouveau Falcon 10X présenté le 6 mai dernier par Dassault Aviation est véritablement un « monstre », tant par ses dimensions que par les performances promises, venant directement s'attaquer aux deux programmes les plus ambitieux jusqu'alors, à savoir le G700 de Gulfstream et les Global 7500/8000 de Bombardier.



Mais avec son nouveau jet d'affaires ultra long-courrier à fuselage large, l'avionneur de Saint-Cloud vient surtout s'imposer sur le marché des avions les plus prestigieux, un segment qui était clairement dominé par Bombardier et Gulfstream depuis une dizaine d'années. Plus luxueux, plus impressionnants, plus rapides et évidemment bien plus rémunérant pour l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur (acquisition, maintenance, tarifs d'affrètement...), ces avions sont ceux qui attirent majoritairement les plus fortunés de la planète, et pas nécessairement pour les seules caractéristiques affichées par la machine et pour le confort de la...