Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Dassault lance le Falcon 10X

Dassault a présenté le 6 mai le dernier appareil de sa famille de jets d'affaires, le Falcon 10X. Cet appareil à très long rayon d'action (jusqu'à 13 890 km) et rapide (jusqu'à Mach 0,925) offrira la plus grande cabine de sa catégorie, haute de 2,03 mètres et large de 2,77 mètres, qui pourra être divisée en quatre espaces. Le système de pressurisation maintiendra l'altitude cabine ressentie à 900m en croisière. Dassault a opté pour un fuselage entièrement nouveau, avec 38 hublots extra larges, et une voilure composite. Le moteur sera fourni par Rolls-Royce, qui ajoute un nouveau modèle à la famille Pearl, le Pearl 10X, à plus de 18 000 livres de poussée. Le cockpit voit les manettes de gaz remplacées par une commande intelligente unique et l'installation du système de vision combinée en tête haute FalconEye. L'appareil entrera en service...