La renationalisation d'Air Seychelles est définitivement actée

Air Seychelles revient sous giron étatique. Après plusieurs mois de négociations, l'Etat seychellois - actionnaire à 60% - a finalement conclu un accord avec Etihad Airways (40%) qui se retire définitivement de l'actionnariat du transporteur après neuf années de collaboration.

Face à la presse ce jeudi 29 avril, Patrick Payet, le secrétaire d'État au ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce a fait le point sur l'aboutissement des négociations entre les deux parties.



En vertu dudit accord, l'Etat seychellois bénéficie d'une réduction de 79% de la dette totale d'Air Seychelles vis-à-vis d'Etihad Airways, actionnaire via sa filiale d'EAG Investment Holding Company Limited (EAGIHC). La partie seychelloise obtient en plus d'un sursis d'un an pour le remboursement.

Air Seychelles devait 72,3 millions de dollars à Etihad Airways. « Nous paierons seulement 21% de cette dette, qui sera prise en charge par le gouvernement. Le remboursement commencera à...