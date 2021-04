Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Airbus se redresse au premier trimestre

Airbus estime avoir vécu un bon premier trimestre, même s'il « montre que la crise n'est pas encore terminée pour [l']industrie », selon les mots de Guillaume Faury, son président. L'avionneur a réussi à maintenir son chiffre d'affaires au niveau de l'année dernière (10,5 milliards d'euros) et a publié un résultat net positif de 362 millions d'euros, quand il avait publié une perte de 481 millions d'euros l'année dernière. L'EBIT ajusté du groupe s'est considérablement amélioré, passant de 281 millions d'euros au premier trimestre 2020 à 694 millions d'euros. Airbus a contribué à hauteur de 533 millions d'euros, grâce à la baisse de ses coûts, d'un mix favorable des livraisons et d'un effet positif des couvertures de change.



Safran Aircraft Engines et MTU AeroEngines créent EUMET pour le moteur du SCAF

Safran Aircraft Engines et MTU AeroEngines ont annoncé...