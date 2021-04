Embraer remporte plusieurs contrats MRO aux Amériques

Embraer a profité du salon MRO Americas qui se tient à Orlando (Floride) jusqu'au 29 avril pour annoncer de nouveaux contrats MRO pour l'aviation commerciale. L'avionneur brésilien a ainsi signé deux contrats pluriannuels avec les compagnies aériennes Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA (Brésil) et Republic Airways (États-Unis) concernant son programme Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP).



Dans le cadre de ces contrats, Embraer assurera la gestion de la planification et le réapprovisionnement d'une partie importante des besoins en pièces de rechange pour les flottes d'E-Jets et E-Jets E2 exploitées par ces deux opérateurs. Lancé en 2002, le programme ECIP d'Embraer offre notamment une disponibilité garantie des pièces, un inventaire optimisé avec des coûts de conservation des stocks réduits, des pièces de rechange à prix fixe, des délais de réapprovisionnement courts et un service de livraison sur site.



Autre contrat particulièrement important pour Embraer, l'opérateur américain CommutAir, qui...