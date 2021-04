Le rêve américain met du baume au coeur de l'aviation mondiale

C'était la conclusion d'un précédent édito au mois de mars : l'espoir de sortir de cette crise reviendra, mais il reviendra encore de l'Amérique. Depuis, les choses se sont considérablement accélérées ces dernières semaines et il souffle incontestablement un véritable vent d'optimisme sur le transport aérien mondial, même si tant de barrières se dressent encore pour revenir à une situation un peu plus normale.



Il y eut tout d'abord cette commande tant attendue de Southwest pour 100 nouveaux 737 MAX chez Boeing, un contrat qui mêle évidemment effet d'aubaine et perspectives à plus long terme. Delta Air Lines prendra pour sa part 25 A321neo supplémentaires et a confirmé qu'elle commencera finalement à recevoir ce nouveau type d'appareils au début de l'année prochaine, tout en accélérant les livraisons de trois gros-porteurs Airbus.



Breeze Airways, l'ancienne Moxy, qui doit démarrer ses opérations dans les prochaines semaines avec...