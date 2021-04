« Je déplore un déficit d'enthousiasme gouvernemental par rapport à notre industrie et nos compagnies aériennes », Jean-François Dominiak, président du SCARA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-François Dominiak, directeur général d'ASL Airlines France et président du SCARA (Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes).



Jean-François Dominiak expose la position du SCARA sur les grands sujets qui agitent le transport aérien en ce moment et notamment la position ambiguë de l'État vis-à-vis du transport aérien : une distribution de l'aide aux compagnies aériennes françaises qui menace de manquer d'équité, la décision de leur facturer 550 millions d'euros de taxe d'aéroport pour 2020, le risque de reporter également les coûts de contrôle aérien sur les compagnies ou l'adoption du volet « Transports » de la loi Climat et résilience.



Reconnaissant que le secteur doit toujours mieux communiquer sur ses efforts, il rappelle que cette communication ne sera efficace qu'avec un soutien clair de l'État envers le pavillon français.