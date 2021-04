Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le démonstrateur RACER prend forme

La première phase d'assemblage du démonstrateur RACER (Rapid And Cost-Efficient Rotorcraft) d'Airbus Helicopters progresse à Donauwörth, la cellule hybride métallique-composite prenant forme. Les différents éléments du successeur du démonstrateur X3 seront ensuite transférés sur le site d'Airbus Helicopters à Marignane pour son assemblage final, puis pour sa campagne d'essais en vol qui devrait démarrer l'année prochaine. Pour rappel, le programme RACER, qui est développé dans le cadre de Clean Sky 2, avait été dévoilé au salon du Bourget 2017. Il vise une vitesse de croisière de plus de 400 km/h (220 noeuds), soit 50% plus rapide qu'un hélicoptère conventionnel, tout en affichant des coûts opérationnels raisonnables, c'est-à-dire avec des coûts de l'ordre de 25 % inférieurs par km/h à ceux des hélicoptères de classe équivalente (7 à 8 tonnes). Les gains de consommation en carburant seront notamment apportés par...