Le SCAF d'Airbus et Dassault échappe de peu à la catastrophe

La gestation du plus important programme de défense en Europe va pouvoir reprendre son long chemin avant le remplacement des premiers Rafale et Eurofighter à l'horizon 2040.



Airbus et Dassault Aviation ont récemment trouvé un compromis concernant le développement du SCAF (système de combat aérien du futur), avec une offre soumise aux trois pays partenaires du programme pour aboutir à la réalisation d'un démonstrateur pour 2026. Ce démonstrateur en vol comprendra au minimum un proto du NGF (New Generation Fighter) ainsi que des drones, pour un coût de l'ordre de 10 milliards d'euros même si aucun détail sur le nombre d'appareils d'essai ne filtre encore à ce stade.



On sait que l'Allemagne défendait bec et ongles la construction d'un démonstrateur sur son sol pour préserver ses compétences acquises sur l'Eurofighter, tout en se garantissant une cartouche de sécurité en cas d'échec du SCAF. En France, Dassault...