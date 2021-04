Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



La nouvelle grosse commande de Southwest profitera aussi au groupe Safran

Les 100 nouveaux Boeing 737 MAX 7 (737-7) commandés par la compagnie américaine Southwest Airlines va logiquement profiter à Safran Aircraft Engines par le biais de CFM International, sa coentreprise avec GE Aviation. Les nouveaux LEAP-1B sont ainsi valorisés à plus de 2,8 milliards de dollars, sans prendre en compte les possibles spares qui pourront également être livrés à Southwest. La compagnie américaine a déjà réceptionné 61 737 MAX, avec un total de 348 exemplaires en commande ferme restant à livrer et 270 autres en option. Pour rappel, Southwest Airlines a joué un rôle majeur dans l'histoire de CFM en devenant le client de lancement du CFM56-3 en 1984, motorisation exclusive du Boeing 737 Classic. En 1997, la compagnie aérienne a également lancé le CFM56-7B comme moteur exclusif de la génération des 737 NG....