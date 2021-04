« Le recrutement est un besoin vital pour l'armée de l'air » - Entretien avec le colonel Thierry Fluxa, chef du bureau recrutement de la DRHAA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, le colonel Thierry Fluxa, chef du bureau recrutement de la Direction des ressources humaines de l'armée de l'air.



L'armée de l'air et de l'espace a lancé sa nouvelle campagne de recrutement au début de l'année qui doit combler un besoin de 3 000 personnes, pour remplacer les départs naturels. Tous types de postes dans une cinquantaine de métiers sont ouverts aux hommes et femmes de 16 à 30 ans, de tous profils et de tous niveaux d'études, l'armée de l'air se chargeant des formations et des orientations.



Thierry Fluxa explique que le besoin en ingénieurs est particulièrement important, pour des missions traditionnelles mais aussi dans de nouveaux métiers. Il décrit également les mutations que la crise sanitaire a provoquées dans les processus de recrutement, au bénéfice de l'armée de l'air qui sait désormais mieux s'adresser à ses candidats et les accompagner. Enfin, il évoque les nouveaux enjeux liés au spatial et les rebondisseurs de Florence Parly, la ministre des Armées.