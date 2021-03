« D'énormes efforts d'organisation, de rationalisation, d'investissements ont été faits » - Entretien avec Damien Cazé, directeur général de l'aviation civile

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Damien Cazé, directeur général de l'aviation civile (DGAC).



Dans la deuxième partie de son interview, Damien Cazé explique pourquoi l'Europe doit être la première à trouver des solutions pour répondre à la question climatique et à construire le monde d'après dans l'aéronautique. Revenant sur les concessions demandées à Air France sur les vols où une alternative de moins de 2h30 existe en train, il salue une décision historique qui doit ouvrir la voie à une vraie politique combinant le ferroviaire et l'aérien.



Il défend également les réformes qui ont déjà été engagées à la DGAC et travaille à une meilleure harmonisation des opérations de l'aviation générale avec les territoires.