Il était une fois en Amérique

Cela fait maintenant pratiquement un an jour pour jour que les États-Unis ont interdit l'entrée sur leur sol des ressortissants des pays d'Europe, une lourde décision qui allait déclencher toute une série de mesures similaires aux quatre coins du globe et qui allait entraîner une première année de misères pour l'aviation mondiale. Depuis, la viabilité même du transport aérien est clairement en jeu, lui qui n'a cessé de rapprocher les peuples et qui demeure un pilier économique majeur pour de nombreux pays, que ce soit en créant des emplois qualifiés, en facilitant le commerce ou en soutenant le tourisme.



En Europe, les voyages en avion sont aujourd'hui pratiquement réduits à néant, avec la multitude de mesures unilatérales destinées à freiner l'arrivée de certains variants du coronavirus. Quant aux frontières extérieures de l'UE, elles demeurent toujours fermées « jusqu'à nouvel ordre » pour pratiquement l'ensemble de la...