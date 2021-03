Airbus écarte tout projet de remotorisation pour sa famille A350 avant la fin de la décennie

Les projets de remotorisation de la famille A350 resteront dans les cartons d'Airbus jusqu'à la fin de la décennie. En indiquant avoir étendu son contrat d'exclusivité pour la motorisation de l'A350-900 jusqu'en 2030, Rolls-Royce vient ainsi de mettre un terme aux différentes rumeurs de l'arrivée de l'Américain GE Aviation sur la famille de long-courriers de nouvelle génération de l'avionneur européen avant un certain temps. Warren East, le directeur général du motoriste britannique a également voulu rappelé qu'un accord du même type était toujours en vigueur sur l'A350-1000, la variante la plus capacitaire de la famille qui a été certifiée un peu plus de trois ans plus tard, et bien plus complexe à motoriser.



On s'en souvient, deux jours avant l'ouverture du dernier salon aéronautique de Dubaï en novembre 2019 et alors qu'une très importante commande d'A350 se jouait avec la compagnie Emirates, le magazine Aviation Week avait...