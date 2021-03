Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Le Falcon 6X réalise avec succès son premier vol

Le Falcon 6X de Dassault Aviation a effectué avec succès son vol inaugural depuis Bordeaux-Mérignac le 10 mars dans l'après-midi, ouvrant la campagne d'essais qui devrait le conduire à une certification prévue pour le second semestre 2022. Piloté par Bruno Ferry et Fabrice Valette, le Falcon 6X numéro 1 (F-WSIX) a réalisé un vol de près de 2h30 a déjà atteint l'altitude de 40 000 pieds (12 200m) et la vitesse de Mach 0.80. Le Falcon 6X numéro 1 va bientôt rejoindre le centre d'essai en vol de Dassault Aviation à Istres, près de Marseille, où aura lieu la majeure partie du programme d'essais. Les deux autres Falcon 6X qui participeront à la campagne de certification (S/N 02 et 03) sont quant à eux déjà assemblés. Pour rappel, le nouveau biréacteur d'affaires très haut de gamme de...