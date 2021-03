Sabena technics renforce son partenariat avec Honeywell sur la famille ATR

Honeywell & Sabena technics ont prolongé et étendu leur accord de réparation de composants sur les ATR 42 et 72. Se faisant, la société MRO française devient ainsi l'unique acteur à bénéficier d'un accord de licence avec l'OEM américain sur ces types avions, et ce jusqu'à la fin 2030.



Selon ce nouvel accord, Sabena technics continuera ainsi à proposer ses services de réparation et de révision, mais en plus se chargera de créer un important stock. Par ailleurs, de nouvelles capacités de réparation et de révision seront ajoutées en interne pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des produits Honeywell installés sur ATR 42/72.



La société MRO peut déjà assurer la maintenance de nombreux composants tels que les systèmes avioniques ED800, AHRU et ADC, les TIC Valve et les ACM (Air Cycle Machine), étant la seule station de réparation approuvée par l'OEM pour assurer des mods & upgrade sur ce type d'équipements.



« Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape dans notre relation avec Honeywell. Cela confirme leur confiance dans l'efficacité et la fiabilité de nos services. Nous nous engageons à fournir les meilleures solutions aux clients Honeywell en étant un guichet unique pour les opérateurs ATR, et en leur apportant des solutions personnalisées à valeur ajoutée au plus haut niveau de qualité et aux coûts les plus précis » a annoncé Philippe Delisle, le directeur des opérations de Sabena technics.



Sabena technics a également précisé que ces services seraient assurés en 24/7 depuis ses sites français de Bordeaux et Dinard, mais aussi depuis Singapour via Singapore Component Solutions (SCS), sa joint-venture avec Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M).