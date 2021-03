Quand Boeing s'intéresse un peu trop à la sécurité des avions Airbus

Mais quelle mouche a bien pu piquer Boeing en venant s'attaquer au réservoir central arrière de l'Airbus A321XLR ? Des cadres de l'avionneur américain viennent publiquement de tenter de mettre la pression sur l'EASA au sujet du RCT qui équipera la nouvelle variante long-courrier de l'A321neo.



La problématique du réservoir central arrière intégré au fuselage n'est d'ailleurs pas une nouveauté pour les avions de ligne et l'EASA avait déjà indiqué qu'elle imposerait des conditions spéciales en vue de la certification de l'appareil. On s'en souvient, le réservoir central arrière de l'A340-500 avait déjà suscité une grosse résistance de la part de la FAA au début des années 2000. Mais l'agence américaine jouait là pleinement son rôle, alors que les interrogations d'un concurrent direct peuvent pour le moins paraître déplacées.



La situation apparaît d'ailleurs on ne peut plus cocasse quand on connaît la profondeur des...