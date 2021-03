Pas de solution unique pour répondre au problème de liquidités des compagnies aériennes africaines

Beaucoup de compagnies africaines sont aujourd'hui menacées d'insolvabilité car leurs opérations ont été significativement ralenties en raison des restrictions de voyage instaurées pour freiner la propagation de la pandémie. Avec l'apparition des nouveaux variants du SARS-CoV-2, la situation se complique davantage. A ce jour, la dette totale agrégée de quinze des principales compagnies aériennes africaines - dont Ethiopian Airlines - pour l'année 2020 et 2021, s'élève à 3,2 milliards de dollars.



C'est ce qui ressort du rapport intitulé « Étude stratégique - Les compagnies aériennes africaines dans le contexte de la pandémie de covid-19 : surmonter une crise de liquidités ». Produit et publié le 3 mars 2021 par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), ce document se veut un plaidoyer pour que « le redressement des compagnies aériennes fasse partie des préoccupations nationales et que son financement figure au rang...