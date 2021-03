« La crise incite l'industrie à aller beaucoup plus vite » - Entretien avec Francis Pollet, directeur général de l'IPSA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Francis Pollet, directeur général de l'IPSA - Ecole d'ingénieurs de l'air et de l'espace.



Dans son livre, Le futur de l'avion, publié aux éditions Fyp, Francis Pollet livre sa vision de ce que pourrait être l'aviation de demain, qu'il s'agisse des évolutions technologiques qui nous mèneront à l'avion du futur ou des nouvelles façons de voyager.



Dans cet extrait d'une longue interview réalisée par Frédéric Beniada dans les salons de l'AéroClub de France, il rappelle que l'industrie n'a pas attendu le flygskam ni la crise sanitaire pour évoluer vers une aviation plus propre et souligne que les enjeux actuels vont l'obliger à accélérer les recherches pour arriver à une rupture technologique menant à l'avion électrique ou à hydrogène.



En parallèle, elle devra compter avec une modification des habitudes de voyage, avec une plus grande proportion de voyageurs loisirs, au détriment des déplacements d'affaires.



