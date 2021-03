MRO : SIAEC veut reprendre les activités composants de SR Technics en Malaisie

SIA Engineering Company (SIAEC), la division MRO du groupe Singapore Airlines, vient de conclure un protocole d'accord (MoU) avec SR Technics visant à lui reprendre une partie, ou la totalité des activités de SRT Malaysia.



Ce centre de maintenance implanté par SR Technics à Selangor, près de Kuala Lumpur, en 2014 est spécialisé dans les services de réparation, de test et de révision de composants d'Airbus A320, A330, A340 et Boeing 737NG pour les opérateurs de la région Asie-Pacifique.



SRT Malaysia dispose de capacités de réparation pour plus de 800 références et est agréé par la FAA, l'EASA, la CAAC ainsi que par les régulateurs de la région comme la CAAT thaïlandaise. Par ailleurs, ce centre se trouve à seulement 380 kilomètres de Singapour par la route.



Selon SIAEC, ce projet d'acquisition a été conclu à la suite d'un examen des synergies que SRT Malaysia...