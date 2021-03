Le mariage entre Air Seychelles et Etihad Airways touche à sa fin

Le divorce entre Air Seychelles et Etihad Airways sera bientôt prononcé. La compagnie nationale seychelloise, dont le transporteur émirati est actionnaire à 40% via sa filiale d'EAG Investment Holding Company Limited (EAGIHC), rebasculera prochainement sous giron national. Les négociations en ce sens ont été entamées, a indiqué un communiqué de la présidence seychelloise, le 22 février, au terme d'une visite aux Émirats arabes unis du président Wavel Ramkalawan.



Durant son séjour, le chef de l'Etat a également obtenu un sursis permettant le gel pendant un an des remboursements d'Air Seychelles dus à Etihad Airways : « de nouvelles négociations sont en cours concernant le mode de paiement de la dette accumulée ». En effet, la compagnie déficitaire traine une créance de plus de 70 millions de dollars à ses obligataires dont Etihad Airways Partners. Il s'agit de sa côte part à payer d'un crédit de 1,2 milliard de dollars,...