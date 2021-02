Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



AKKA Technologies et Avianor décrochent la certification EASA de leur STC A330 Preighter

AKKA Technologies et Avianor ont obtenu la certification de l'EASA pour leur STC destiné à modifier l'A330 en avion cargo auxiliaire (Preighter) afin qu'il puisse transporter du fret en cabine. Il avait déjà été certifié par Transports Canada. La société de maintenance et la société d'ingénierie ont expliqué que leur solution permettra aux opérateurs d'être conformes aux spécifications de l'agence européenne et de poursuivre leurs vols jusqu'à la fin de l'année. La solution est disponible sous trois semaines.



Safran livrera plus de 800 LEAP en 2021

Safran Aircraft Engines, partenaire de GE Aviation dans CFM International, prévoit de livrer un peu plus de 800 réacteurs LEAP en 2021, soit sensiblement le même nombre que ceux livrés l'année dernière (815), et très majoritairement des LEAP-1A (A320neo). Boeing doit en effet d'abord livrer les...