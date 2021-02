Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



Latécoère rachète l'activité EWIS de Bombardier au Mexique

Conformément à ce qui avait été annoncé fin décembre 2019, Latécoère a finalisé l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Les deux sociétés viennent également de conclure un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes EWIS à partir de ce site pour toutes les plateformes de Bombardier, dont les avions d'affaires Global et Challenger. Le site de Querétaro est spécialisé dans les harnais et sous-assemblages électriques nécessaires à la production de systèmes EWIS. Le chiffre d'affaires annuel de cette activité est estimé à environ 60 millions de dollars. L'entité emploie plus de 600 salariés.



NAE adapte ses objectifs 2021-2022

Alors que la crise sanitaire continue d'avoir un impact sur la structure de la filière aéronautique, Normandie AeroEspace a adapté...