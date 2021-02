« Le trafic n'a jamais cessé entre l'Europe et Singapour » - Entretien avec Franklin Auber, directeur marketing de Singapore Airlines

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Franklin Auber, directeur marketing et communication de Singapore Airlines.



Franklin Auber évoque l'ampleur de l'impact que la crise sanitaire a eu sur Singapore Airlines, la compagnie souffrant d'autant plus que son activité repose intégralement sur les liaisons intercontinentales. Il raconte comment, après avoir répondu à l'urgence absolue, la compagnie a réussi à maintenir des lignes et pourquoi elle reste pleine d'espoir pour la reprise.