MRO : Sabena technics cède son surplus de pièces détachées à AvAir

AvAir ne connaît décidément pas la crise. Après avoir réalisé deux importantes opérations ces derniers mois, avec Aerolineas Argentinas et HAECO ITM, la société américaine spécialisée dans le trading de pièces détachées pour l'aéronautique vient de signer un contrat avec Sabena technics afin de lui reprendre son stock en surplus.



La société MRO française va ainsi céder ses pièces détachées excédentaires, une stratégie « gagnant-gagnant » puisqu'elle profitera aux clients d'AvAir tout en revalorisant les actifs inutilisés de Sabena technics. « En vendant notre surplus, nous visons principalement à optimiser notre inventaire. Cela nous permet d'investir et d'élargir davantage nos stocks afin de mieux servir nos clients », a annoncé Ludovyc Lecherbonnier, VP Component Services chez Sabena technics.



Plus précisément, le stock comprend des consommables et des pièces remises à neuf pour différents programmes Airbus, pour les avions ATR ainsi que pour l'avion de transport militaire C-130 Hercules.



Le nombre de pièces détachées concernées n'a pas été divulgué.



Pour rappel, AvAir avait réalisé sa plus importante transaction à la fin de l'année dernière en rachetant l'intégralité du surplus de pièces détachées de la compagnie Aerolineas Argentinas, ajoutant plus de 45 000 pièces détachées et consommables liées au retrait d'appareils Airbus et Boeing de la flotte de la compagnie aérienne argentine durant ces dernières années (A340, 737NG...).



En janvier, la société américaine s'était également emparée du stock de rotables pour monocouloirs Airbus de HAECO ITM, filiale de la société MRO hongkongaise HAECO (groupe Swire), afin de satisfaire les besoins de différents opérateurs européens.