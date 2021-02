Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie & Technologie



L'Inde veut contribuer à la production des réacteurs M88 de ses prochains Rafale

Safran Aircraft Engines a signé un protocole d'accord avec l'industriel indien Hindustan Aeronautics Limited (HAL) à Aero India 2021 visant à explorer des opportunités de coopération commerciale stratégique sur les moteurs. Plus précisément, ce projet de coopération couvre un large spectre de domaines, comme des transferts technologiques visant à l'assemblage du M88 et à la fabrication des composants du moteur avec HAL pour un lot supplémentaire de Rafale indiens, ainsi que pour tout avion qui pourrait aussi être équipé du M88 fabriqué en Inde par HAL, ainsi que sur la conception et le co-développement de réacteurs à plus forte poussée (jusqu'à 110 kN, 25 000 livres). Ce protocole d'accord s'inscrit dans les objectifs du programme « Make in India » du gouvernement indien.



Tiziana Masullo nommée PDG d'ATR Americas