Air Namibia : Et si c'était la fin ?

En 1990, la Namibie obtenait son indépendance. Un an plus tard, la jeune nation d'Afrique australe décida de rebaptiser sa compagnie aérienne nationale. Namib Air devint ainsi Air Namibia, 100% détenue par l'Etat. Voyant plus loin qu'un changement de nom, l'ancienne colonie allemande voulait en faire un transporteur performant sur l'échiquier africain et rayonnant sur l'estrade internationale. Trente ans plus tard, on est loin de l'ambition initiale. Entre instabilité managériale et méformes opérationnelles, Air Namibia se rapproche dangereusement de la faillite et d'une mise en liquidation.



Des débuts prometteurs...



La compagnie, basée à Windhoek, affichait pourtant de solides ambitions au début des années 2000. Son réseau sous-régional en croissance s'étendait sur plusieurs dessertes en Afrique australe notamment vers la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola et l'Afrique du Sud. Sur le long-courrier, elle a maintenu sa route historique entre Windhoek et Francfort en Allemagne. Ce corridor - devenu...