Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Industrie & Technologie



Air France signe son contrat avec Pratt & Whitney pour ses GTF

Air France a signé le contrat d'acquisition des PW1500G qui motoriseront ses 60 Airbus A220-300. Il s'accompagne d'un accord de services à long terme qui prévoit que la maintenance des moteurs soit réalisée par AFI KLM E&M avec le soutien de Pratt & Whitney, conformément à ce que la compagnie souhaitait. Elle assurera ainsi en interne la maintenance des appareils et de leurs moteurs.



Latécoère supprime moins de postes que prévu en France

Les mesures d'aide de l'Etat vont permettre à Latécoère de supprimer moins d'emplois que prévu, 246 au lieu des 475 envisagés fin septembre. Le plan de sauvegarde de l'emploi touchant l'activité Interconnexions a été annulé (130 emplois étaient menacés à Labège et Liposthey) et une centaine d'emplois a été sauvée dans les Aérostructures (246 suppressions au lieu de 345). Un...