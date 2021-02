Airbus attribue une ligne d'assemblage séparée à la section arrière de l'A321XLR

Les sites d'Airbus s'activent en vue du lancement proche de l'assemblage des grands ensembles du premier A321XLR. La production des composants progresse et cette étape-clef du programme doit intervenir dans les prochains mois, avant l'entrée des premiers assemblages sur la ligne d'assemblage final de Hambourg au second semestre. Airbus a fait un point sur cette progression et a annoncé que la section arrière du fuselage et le réservoir central arrière (RCT) seront assemblés sur une ligne de production pilote séparée, afin de ne faire peser aucun risque de perturbation sur le reste de la production A320. Elle sera située dans le hangar 260 à Hambourg, où était auparavant assemblé l'A380.



En effet, si toutes les sections de l'A321XLR connaîtront des modifications plus ou moins importantes par rapport à un A321neo classique, les parties les plus retravaillées sont les sections centrale et arrière de fuselage. Ce sont elles qui abritent...