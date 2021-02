Avianor gère la première conversion au monde d'un Boeing 787 en Preighter

Les Preighters continuent d'être tendance. Avianor annonce qu'elle a dirigé la toute première transformation au monde de la cabine d'un Boeing 787 pour en faire un Preighter, capable de transporter du fret sur le pont principal. L'appareil est issu de la flotte de Kenya Airways et porte l'immatriculation 5Y-KZB (ln 184).



Ces modifications, réalisées sur les mois de décembre et janvier par les équipes de la compagnie et sous la direction d'Avianor, ont été certifiées par la FAA et par l'autorité kenyane de l'aviation civile. Le 787 Preighter pourra donc prochainement réaliser sa première mission. Un second appareil sera modifié et viendra compléter temporairement les capacités cargo de la compagnie africaine.



Les modifications apportées (principalement le retrait des fauteuils) permettent de transporter 16 tonnes de fret en cabine, portant la capacité du Preighter à 46 tonnes de charge utile. Après avoir utilisé ses 787 pour transporter du fret...