Dassault Aviation harmonise les ventes de son réseau MRO mondial

Les acquisitions simultanées d'ExecuJet et de TAG Maintenance Services par Dassault Aviation l'année dernière donnent une nouvelle dimension au réseau de soutien mondial de la gamme des jets d'affaires de l'avionneur. L'intégration des deux acteurs MRO vient en effet de franchir une nouvelle étape avec la mise en place d'un point de contact unique pour les clients Falcon, les équipes commerciales de Dassault Falcon Service (DFS) et des deux nouvelles entités étant désormais unifiées pour répondre aux besoins des opérateurs des régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie/Pacifique. Cette nouvelle organisation commerciale est dirigée par Thierry Salaün.



L'avionneur a précisé que la mise en place de cette équipe commerciale unifiée permettra d'offrir un plus large choix de solutions de maintenance, de localisations géographiques et de disponibilités, par exemple, en facilitant la recherche de slots disponibles sur l'ensemble du réseau de soutien de Dassault pour pouvoir mettre en place une...