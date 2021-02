AirBaltic investit dans la maintenance de ses Airbus A220

Depuis 2019 que ses ateliers ont obtenu la certification Part-145 pour la maintenance en ligne et en base des Airbus A220-300, airBaltic développe cette activité. La compagnie a annoncé avoir mené à bien les grandes visites (check C) de ses sept premiers A220 et continue d'investir dans ses capacités avec le projet d'ouvrir un nouveau hangar MRO d'ici 2024.



AirBaltic compte actuellement vingt-cinq appareils dans sa flotte, dont la majorité est en service. Parmi ces appareils, sept ont déjà subi une grande visite de type C, qui doit intervenir au bout de 8 500 heures de vol sur A220. La low-cost a profité de l'occasion pour mettre en place des améliorations. Elle précise qu'une quarantaine de techniciens travaille sur chaque appareil sur ce type de chantier - elle en emploie 120 actuellement. Quatre autres A220 doivent prochainement passer à leur tour en check C.



La compagnie rappelle qu'elle...