Figeac Aéro s'insère dans le plan de relance de l'aéronautique et réduit la portée de son PSE

Figeac Aéro refait ses forces. Le sous-traitant aéronautique français annonce qu'il a obtenu de nouvelles aides publiques dans le cadre des plans de soutien gouvernementaux pour moderniser son activité. Par ailleurs, les négociations avec ses organisations syndicales au sujet des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont abouti et devraient permettre de sauver une centaine d'emplois en France.



Le groupe a ainsi obtenu en décembre une subvention de 3,6 millions d'euros dans le cadre du plan de soutien à la filière aéronautique. Cette aide permettra de financer les activités de recherche et développement autour de l'optimisation de la productivité. « Ces activités s'articulent autour de plusieurs thématiques comme l'enlèvement matière en fraisage métaux durs, l'optimisation de l'usage des outils coupants et la standardisation des processus d'usinage pour gagner en compétitivité », précise Figeac Aéro.



Il a également présenté un projet de transformation de ses systèmes d'information par le recours à un nouveau système RPA (Robotic Process Automation) dans ses différentes usines. Il est actuellement à l'étude dans le cadre du plan de relance pour l'industrie lancé par l'État et Bpifrance.



Indépendamment de ces aides, Figeac Aéro poursuit sa restructuration. Après avoir supprimé près de 750 postes dans ses usines à l'étranger, le sous-traitant vient de boucler ses PSE en France, qui ont été validés en janvier par les autorités. Les négociations avec les organisations syndicales ont permis de limiter à 220 les suppressions de postes sur le site de Figeac, au lieu des 320 initialement prévues. Vingt et un emplois vont également disparaître à Méaulte.