Devenant le premier opérateur de l'E-Jet E2 en Afrique, Air Peace réaffirme ses ambitions

En 2013, Air Peace faisait le pari de devenir la plus importante compagnie aérienne du Nigeria. Onze ans plus tard, l'entreprise privée peut se satisfaire du chemin parcouru quand bien même beaucoup reste à faire. Conformément à son plan d'affaires, la compagnie, basée àLagos, poursuit sa stratégie d'expansion et de développement de sa flotte et son réseau.



Un rajeunissement de la flotte



Air Peace a bien compris que l'optimisation de ses opérations passait par la modernisation de sa flotte. Jusqu'ici, la compagnie opère avec des avions de seconde main. Ceux-ci comprennent des Boeing 737-300/500, trois Boeing 777-200/300 et huit ERJ145. Elle exploite en tout une vingtaine d'appareils d'une moyenne d'âge de 21 ans.



En septembre 2018, elle avait signé une lettre d'intention avec l'avionneur américain pour l'achat dix 737 MAX 8. Mais les déboires de l'avion, impliqué dans les deux accidents qui ont fait...