MRO : Regio Lease s'empare de Savina Technic

La société de conseil en gestion de la navigabilité basée à Paris Orly se dote de capacités d'inspections et de réparations endoscopiques, alors que les sorties d'avions de phase de stockage et les transitions d'appareils vont logiquement se multiplier.



Regio Lease annonce avoir fait l'acquisition de Savina Technic, une société implantée à Argy (Indre) et spécialisée dans les inspections boroscopiques. La société de conseil en gestion de la navigabilité basée à Paris Orly, qui utilisait déjà les services de Savina Technic depuis de nombreuses années, a précisé que des discussions concernant cette acquisition avaient été engagées depuis plus d'un an mais que les deux parties attendaient le bon moment pour conclure la transaction.



Fondé en 2011, Savina Technic propose des prestations d'expertise d'endoscopie pour moteur, APU et cellule à destination des sociétés MRO, des compagnies aériennes, des loueurs et des assureurs. La société s'est également dotée de capacités de réparation utilisant le même chemin endoscopique (blending repairs). Pour son fondateur Thibault Savina, ce rapprochement avec Regio Lease « garantira sa pérennité et son développement ».



« Cette acquisition était importante pour nous, en...