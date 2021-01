Airbus ralentit l'augmentation prévue des cadences de l'A320neo

Bien qu'Airbus ait réussi à finir l'année 2020 sur un succès au vu de la situation sanitaire et économique mondiale, les perspectives pour les prochaines années l'ont incité à revoir ses ambitions sur la remontée en cadence de la production. L'avionneur a donc décidé de réajuster ses prévisions, les maintenant à un niveau plus réduit que prévu.



Cela affecte principalement la famille A320. La production accélérera plus doucement que prévu, passant de 40 appareils par mois actuellement à 43 au troisième trimestre puis 45 au quatrième trimestre. L'objectif initial était d'atteindre 47 appareils par mois dès le mois de juillet.



Airbus a également décidé de maintenir à leur niveau actuel les cadences de production des A350 et A330. Elles sont à cinq et deux appareils par mois respectivement. Une potentielle accélération de la production d'A350 est ainsi reportée.



Enfin, le planning reste inchangé pour l'A220. La production passera de quatre à cinq appareils par mois à la fin du premier trimestre.



Airbus estime que la demande reviendra à son niveau de 2019 entre 2023 et 2025. En attendant, la reprise sera principalement perceptible sur les marchés intérieurs et régionaux, alors que les fermetures de frontières et les restrictions de voyage risquent d'affecter plus durablement les vols long-courrier.