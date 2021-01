250 avions commerciaux déjà connectés à l'European Aviation Network d'Inmarsat

Inmarsat et Deutshe Telekom ont célébré une étape importante dans le déploiement de leur service de connexion à bord EAN (European Aviation Network). Désormais, plus de 250 appareils sont équipés et donnent l'opportunité à leurs passagers de se connecter en Wi-Fi à Internet lorsqu'ils survolent le continent.



Le service est actuellement disponible à bord des appareils du groupe IAG qui sillonnent l'Europe, notamment dans toute la flotte court-courrier de British Airways, chez Iberia et Vueling. Le groupe est en effet le client de lancement de la solution, déployée depuis avril 2018. A ce jour, le service a pu être proposé à plus de 20 millions de passagers sur plus de 200 000 vols, selon Inmarsat, qui a constaté un trafic de données record durant l'été et l'automne 2020.



Développé spécifiquement pour le réseau européen (UE, Royaume-Uni, Suisse et Norvège) et pour une utilisation sur monocouloirs, l'EAN combine une...