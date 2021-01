L'équipage du Boeing 737-500 de Sriwijaya Air n'a pas émis de signal de détresse

L'équipage du Boeing qui s'est abîmé au large de l'Indonésie avec 62 personnes à bord n'a pas envoyé de signal de détresse avant de tomber en mer, a indiqué un responsable de l'enquête lundi alors que les plongeurs recherchent les restes de l'avion et les boîtes noires.



Un enregistrement des communications de l'équipage avec les contrôleurs aériens révèle des dialogues de routine et aucun échange avant que le Boeing 737-500 de Sriwijaya Air ne plonge en mer de quelque 10.000 pieds en moins d'une minute samedi, a indiqué Nurcahyo Utomo, enquêteur de l'agence indonésienne de sécurité des transports (NTSC).



"C'est comme une conversation normale et il n'y a rien d'inquiétant", a-t-il expliqué à l'AFP.



"Il n'y a pas mention d'une situation d'urgence ou de quelque chose de ce type". Les données préliminaires suggèrent que "très probablement" l'avion était encore intact quand il a touché l'eau.



"Mais nous ne savons pas à ce stade ce qui a causé le crash", a insisté l'enquêteur.



Une vaste opération de recherches impliquant quelque 2.600 sauveteurs et militaires a permis de localiser le signal de deux boîtes noires de l'appareil à quelque 23 mètres de profondeur que les plongeurs recherchent encore.



L'enquête sur l'accident, le dernier en date d'une série de catastrophes aériennes en Indonésie, pourrait prendre des mois.



Des spécialistes de l'aviation ont souligné que les données de vol indiquent que l'appareil a fortement dévié de sa trajectoire prévue avant de chuter brutalement de quelque 10.000 pieds (3.000 mètres) en moins d'une minute, avant de plonger dans la mer de Java.



Ils estiment que le mauvais temps - des pluies torrentielles qui avaient retardé le décollage - des erreurs de pilotage ou un problème technique ont pu être des facteurs du drame.



Stephen Wright, professeur de systèmes aéronautiques à l'université finlandaise de Tampere, relève que la vitesse relativement basse de l'avion était un signe d'alerte.



"Il s'est passé quelque chose de dramatique après le décollage".



La compagnie à bas prix Sriwijaya Air, qui dessert des destinations en Indonésie et Asie du Sud-Est n'a pas donné d'informations sur ce qui a pu se passer dans cet appareil vieux de 26 ans, exploité précédemment par Continental Airlines et United Airlines aux Etats-Unis.



C'est le premier accident mortel impliquant Sriwijaya depuis les débuts de la compagnie en 2003.



Mais le secteur du transport aérien en Indonésie a régulièrement connu des tragédies ces dernières années et plusieurs compagnies aériennes de ce pays ont été interdites en Europe jusqu'en 2018.



En octobre 2018, 189 personnes sont mortes dans l'accident d'un Boeing 737 MAX exploité par Lion Air qui s'est aussi abîmé dans la mer de Java, douze minutes après son décollage de Jakarta.



Un accident impliquant le même modèle d'avion en Ethiopie a débouché sur l'immobilisation pendant des mois de ce type d'appareil et une mise en cause du constructeur.



L'avion de Sriwijaya n'appartient pas à la nouvelle génération controversée de Boeing 737 MAX mais est un Boeing 737 "classique".