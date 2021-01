AEW&C : Saab boucle la vente de deux nouveaux avions de surveillance GlobalEye aux Emirats

Le groupe suédois de défense et d'aéronautique Saab a annoncé lundi avoir bouclé la vente de deux avions de surveillance GlobalEye supplémentaires aux Émirats Arabes Unis, pour un montant de plus d'un milliard de dollars. En 2015, la monarchie du Golfe avait déjà commandé trois exemplaires, dont le premier a été livré en avril dernier, et avait exprimé fin 2019 son intention d'en acheter deux autres. Dérivé de l'avion d'affaires Global Express 6000 de Bombardier, le GlobalEye se consacre principalement aux missions de détection aérienne et maritime.