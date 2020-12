Le Montenegro ferme sa compagnie aérienne nationale

Le gouvernement monténégrin a annoncé la fermeture prochaine de la compagnie aérienne nationale, Montenegro Airlines (MA), qui accumulait des dettes et ne parvenait plus à fonctionner sans les subventions de l'Etat, mais a annoncé son intention d'en ouvrir une autre. "Nous ne pouvons prendre aucune décision qui serait légale (...) pour prolonger la vie du Montenegro Airlines", a déclaré en conférence de presse le ministre des Investissements, Mladen Bojanic. Il a ajouté que la procédure de fermeture de la compagnie, qui emploie quelque 360 personnes, devra se faire "le plus vite possible". Le coût de cette opération est estimé à quelque 50 millions d'euros. Mais le ministre a annoncé aussi la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, une procédure qui devrait prendre, selon lui, "entre six et neuf mois". Dotée d'une flotte de quatre avions loués (trois Embraer 195 et un Fokker F100), la MA a enregistré en 2019 près de 660.000 passagers sur ses vols, un record depuis sa création en 1994, selon les chiffres officiels. La compagnie, qui dessert une trentaine de destinations, notamment en saison estivale, générait des revenus annuels d'entre 70 et 80 millions d'euros, mais ne parvenait pas à fonctionner sans dettes. Par ailleurs, ses revenus ont baissé de 80% dans les neuf premiers mois de 2020, par rapport à l'année précédente, en raison de la pandémie du coronavirus qui a sinistré le transport aérien dans le monde. Le Parlement de ce pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne a adopté en décembre 2019 un plan de consolidation de 155 millions d'euros, dont 105 millions pour rembourser les dettes de la MA. Mais après un recours de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair auprès de la Commission européenne, l'Autorité de la concurrence monténégrine a ordonné en septembre au gouvernement de cesser de verser cette aide, après le versement de quelque 43 millions d'euros. La fermeture de la compagnie par le nouveau gouvernement, approuvée début décembre, est une mesure impopulaire dans ce pays touristique de l'Adriatique. Le président Milo Djukanovic, dont le parti (DPS) a perdu les législatives du mois d'août, pour la première fois en trois décennies, a dénoncé une décision "populiste". "Fermer une compagnie est simple et rapide, même s'il s'agit de la compagnie nationale. Mais ça peut aussi être très risqué et imprudent, notamment dans un pays dont un quart du PIB est généré dans le secteur touristique", a-t-il twitté.