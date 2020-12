À quelques heures du réveillon, passons à table avec Michel Roth, Chef au service des papilles des passagers d'Air France

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Michel Roth, chef et membre du studio culinaire de Servair.



Michel Roth est l'un des Chefs les plus titrés de France avec un palmarès de titres parmi les plus prestigieux de la gastronomie française. Aux côtés de Guy Martin, Massimo Bottura, Régis Marcon et Anne Sophie Pic, il fait partie du studio culinaire Servair, chargé d'élaborer les menus à bord des avions d'Air France. Aujourd'hui à la tête du restaurant le Bayview de l'hôtel Président Wilson à Genève, il nous livre les secrets de la gastronomie de haut vol.



